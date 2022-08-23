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Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

23.08.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

ŞIRNAK (AA) – Axa Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Voleybol Takımı, pasör çaprazı Julien Winkelmuller, orta oyuncu Kemal Kayhan ve libero Çağatay Durmuş’u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Develi Belediyespor’da forma giyen 28 yaşındaki Çağatay Durmuş, Spor Toto'da oynayan 39 yaşındaki Kemal Kayhan ve Arkas Spor’da görev alan 28 yaşındaki Julien Winkelmuller ile birer yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her üç oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncuyu kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncuyu kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

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transfer Şırnak Cizre Voleybol Efeler Ligi

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