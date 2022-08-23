Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 3 oyuncu kattı

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her üç oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Develi Belediyespor’da forma giyen 28 yaşındaki Çağatay Durmuş, Spor Toto'da oynayan 39 yaşındaki Kemal Kayhan ve Arkas Spor’da görev alan 28 yaşındaki Julien Winkelmuller ile birer yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

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