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Çocuklar Duymasın'ının Orçun'u Alp Eren Khamis değişimiyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 17:33
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Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Orçun' karakteriyle akıllara kazınan çocuk yıldız Alp Eren Khamis, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Oyuncu şimdilerde 20 yaşında...

'Çocuklar Duymasın' bir zamanların en sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin oyuncularının son halleri merak konusu oldu.

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SON HALİ GÜNDEM OLDU

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve Zeyno Günenç gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı yayınlandığı Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterine Alp Eren Khamis hayat veriyordu.

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u şimdilerde 20 yaşında... Oyuncunun son halini görenleri şoke ediyor.

Alp Eren Khamis sosyal medya hesabını  oldukça aktif olarak kullanıyor. Sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. 

Alp Eren Khamis, 14 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Khamis, henüz çocuk yaşlarda ekran macerasına başladı.

Çocuklar Duymasın dizisinde Gönül ve Selami'nin oğlu Orçun'u canlandırarak tanınan Alp Eren Khamis'in annesi, 2018 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

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