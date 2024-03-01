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Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in vurulması ile ilgili yaptığı şaka sonrasında ölüm tehditleri aldı! Hukuki süreç başlatacak

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 14:08
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Yeni komedyenlerden Özkan Çelik, çıktığı bir sahnede İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili şaka yaptı. Çelik, sahnede şaka yaptığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ölüm tehditleri aldığını belirten komedyen hukuki süreç başlatacağını ifade etti.

Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in vurulması ile ilgili yaptığı şaka sonrasında ölüm tehditleri aldı! Hukuki süreç başlatacak

Komedyen Özkan Çelik'in İbrahim Tatlıses şakası başına iş açtı. Komedyen ölüm tehditleri almaya başladığını iddia etti.

Özkan Çelik, sahneye çıktığı mekânda İbrahim Tatlıses'in 2011'de düzenlenen silahlı saldırıda vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili bir şaka yaptı.

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Ardından bu şakanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan Çelik'e gösterilen tepkiler sosyal medya paylaşımlarıyla kalmadı. Çelik, kimliği belirsiz kişilerden ölüm tehditleri de aldı.

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Çelik, tehditlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını belirtti.

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AĞIR YARALANMIŞTI

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de 'İbo Show' programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

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İbrahim Tatlıses
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