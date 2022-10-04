Çocuklar Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni gezdi

Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Her canlının yaşama hakkı vardır", "Her canlıyı koruyalım", "Bir kap yemek bir kalp sevgi", "Koru ve yaşat", "Doğadaki dostlarımızı koruyalım onlar bize emanet" yazılı pankartlarla barınağa gelen öğrencileri Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu karşıladı.

Geçici Hayvan Bakımevi'ni gezen çocuklarla sohbet eden Vidinlioğlu, daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Vidinlioğlu, hayvanseverlerle her zaman irtibat halinde olduklarını söyledi.

Her şeyin başının sevgi olduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Nasıl birbirimizi seviyorsak, bizler nasıl sevgiye muhtaçsak, can dostlarımız da bu sevgiye ihtiyaç duyuyor. Bugüne kadar hep can dostlarımızın yanında olduk. Geçici Hayvan Bakımevimizde ciddi düzenlemeler yaptık. Sadece 2022 yılında besleme odağı sayımızı 21'e çıkarttık. Toplam 120 kedi ve köpek konaklarımızı mahallelerimize kurduk. Bir yılda bir tonun üzerinde mamayı beslenme odaklarımıza bıraktık. 2022 yılı içinde 3 bin 500 sokak hayvanımızın tedavisini Geçici Hayvan Bakımevimizde gerçekleştirdik. 30'a yakın hayvanımızı ise sahiplendirdik."

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vidinlioğlu, "Öğrencilerimizin can dostlarımıza ilgisi ve hassasiyetini görmek, mutluluğumu tarif edilemez boyutlara çıkartıyor. Önümüz kış. Kar yağdığında anne ve babalarınıza, 'Bir kap su, bir kap mama ve yem' sloganımızı hatırlatın. Hayatı birlikte yaşadığımız can dostlarımız için hep birlikte el ele, omuz omuza çalışmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Vidinlioğlu, etkinliğe katılan çocuklara resim defteri ve boyama kalemi hediye etti.