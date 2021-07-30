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Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı

30.07.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte birinci, ikinci ve üçüncü doz olarak 524 bin civarında Kovid-19 aşısı uygulandığını bildirdi.

Çiftçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kaymakam, belediye başkanı ve kurum yetkilileriyle bir araya geldi.

Kentteki Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi veren Çiftçi, "Sağlık Bakanlığının açıkladığı son haritaya göre, ilimizde vaka sayısı yüz binde 40,52'ye yükseldi. Bir önceki hafta 34,55'ti. Bu rakamlara göre önceki hafta sarı bölgedeydik, bu hafta turuncu bölgeye geçtik. Önümüzdeki hafta rakamlar açıklandığında büyük ihtimalle kırmızı bölgede yer alacağız." dedi.

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde yeniden 20 binin üzerine çıktığına dikkati çeken Çiftçi, "Bunun ilimize de yansımaları var. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetimizi canlı tutmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çiftçi, Çorum'daki Kovid-19 aşılama çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Çorum'da birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 524 bin civarında. İyi bir rakam. Bu işin tek çaresi aşı. Şu anda aşıdan başka keşfedilmiş bir yöntem yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aşı olması, hassasiyet göstermeleri için bilinçlenmelerini teşvik etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- Orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

Kaymakam ve belediye başkanlarını olası orman yangınlarına karşı da dikkatli olmaya çağıran Çiftçi, "Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden orman yangınları var. Çorum'un toplam yüz ölçümünün yüzde 37'sinin ormanlarla kaplı olduğunu düşündüğümüzde, ilimiz açısından riskleri göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi gözden geçirelim. Her an için teyakkuz durumunda olmalıyız." dedi.

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı
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