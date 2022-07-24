YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

24.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde, amcasının oğlu tarafından silahla öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Bahçeli köyünde köpeğini darbettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu amcasının oğlu M.D. (36) tarafından silahla öldürülen Hacı D'nin (30) cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından köye getirildi.

Hacı D'nin cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bahçeli köyünde iki gün önce, amca çocukları arasında bir köpeğin darbedilmesi nedeniyle tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine M.D. silahla Hacı D'yi yaralamıştı. Hacı D. ambulansla Alaca Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirmiş, jandarma ekiplerince yakalanan M.D. ise mahkemece tutuklanmıştı.

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Çorum'da amcasının oğlu tarafından öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:23
Öğle
12:52
İkindi
16:47
Akşam
20:11
Yatsı
21:51
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.