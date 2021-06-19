YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

19.06.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

ÇORUM (AA) - Çorum'da vatandaşları bisiklet kullanmaya özendirmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Çorum Belediyesinin "Pedallar Dönüyor, Yüzler Gülüyor Projesi" kapsamında Kültürpark'ta toplanan bisikletliler, yaklaşık 3 bin 500 metre pedal çevirerek, Gazi Caddesi üzerinden Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Bisiklet turuna Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer de katıldı.

Etkinlik kapsamında çekilişle belirlenen 10 kişiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle bisiklet hediye edildi.

Vali Yardımcısı Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerde bisiklet kullanımının yaygın olduğunu, Çorum'da da yaygınlaşmasını arzuladıklarını belirterek, ancak bisiklet kullanırken güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Aşgın da bisiklet kullanmak için yaptığı çağrının karşılık bulduğunu, Çorum'da bu kadar çok bisikletlinin ilk kez bir araya geldiğini vurguladı.

Çorum'u bisiklet şehri yapmayı ve sağlıklı yaşam sürdürülmesini hedeflediğini dile getiren Aşgın, vatandaşların bisikletlerini kolayca park edebilmesi için çok katlı bisiklet parkları kuracaklarını aktardı.

Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un bisiklet kullanımına uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Çorum'da kumar oynatılan dernek binasındaki 7 kişiye para cezasıÇorum'da kumar oynatılan dernek binasındaki 7 kişiye para cezası

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Çorum'da binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çorum Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:47
İkindi
16:45
Akşam
20:21
Yatsı
22:10

Çorum Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Funda Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.