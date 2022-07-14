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Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

14.07.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkıp ekili araziye giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haydar Üzgün idaresindeki 06 DZ 8400 plakalı otomobil, Onbaşılar köyü yolunda yoldan çıkarak buğday ekili araziye girdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoldan yaklaşık 70 metre uzakta durabilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum'da buğday tarlasına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum

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