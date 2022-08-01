ÇORUM (AA) - Çorum'da devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atanur Korkmaz (47) idaresindeki 06 BKA 255 plakalı otomobil, Mecitözü-Amasya kara yolu Boğazkaya köyü yakınlarında gece saatlerinde devrilip yanmaya başladı.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Emel Korkmaz (39) ve yeğenleri Emirhan Kaya (16), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Mecitözü Belediyesi itfaiye ekibince söndürülen araç ise kullanılamaz hale geldi.
Yaralıların, bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Ankara'dan Tokat'a seyahat ettikleri öğrenildi.
Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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