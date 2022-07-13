Sürücü, traktörün robs demirinin oluşturduğu yaşam alanına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Solar'ı sıkıştığı yerden kurtardı.

Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü "robs demiri" sayesinde hayata tutundu

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