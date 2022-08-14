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Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

14.08.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

ÇORUM (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit okutuldu.

Darbe girişimine direnmek için gittikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile Erol Olçok'un daha önce vefat eden kardeşi Erdoğan Olçok için merkeze bağlı Mecidiyekavak köyünde mevlit programı düzenlendi.

Olçok'un yaptırdığı köy camisindeki programa, Erol Olçok'un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından Erol, Erdoğan ve Abdullah Tayyip Olçok ile diğer şehitler için dua edildi.

Mevlidin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Mevlit abdullah tayyip olçok

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