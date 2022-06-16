Genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı. İlçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın en son Kızılırmak Nehri istikametine gittiğini belirledi.

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu

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