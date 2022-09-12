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Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.09.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan Esmer (55) idaresindeki 60 FH 353 plakalı otomobil, Yaydiğin köyü yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunanlardan Hatice Uzuner'in (55) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ile Aybiçe Esmer (30) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Çorum ölümlü trafik kazası

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