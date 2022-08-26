ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde tırın çarptığı ATV sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mesut Beke idaresindeki 02 KF 570 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Çatalkaya köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Yeter Mavili'nin (57) kullandığı ATV'ye çarptı.
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Mavili, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Mavili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Çorum'da tırın çarptığı ATV sürücüsü öldü
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