Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık 5 bin öğrencinin katılımıyla "Alaca Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Alaca Kaymakamlığı ile Alaca Belediyesince Velinin Çayırı Mesire Alanı'nda organize edilen etkinlikte binlerce öğrenci eğlenceli vakit geçirdi.

Şişme oyun gruplarında aktiviteler yapıp eğlence ekipleriyle dans eden çocuklara pamuk şeker, mesir macunu, ekmek arası döner ve meşrubat ikram edildi.

Çeşitli kurumların stant kurarak tanıtım da yaptığı etkinlikte, yıl içinde düzenlenen yarışmalarda derece alan ve eğitiminde başarılı olan çocuklara bisiklet, tablet, bilgisayar gibi hediyeler verildi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, eğitimin önemini bildiklerini, bu nedenle Öğrenme Şenliği düzenlediklerini söyledi.

Şenliğin birçok amaca hizmet ettiğini dile getiren Aytemur, "Çocuklarımıza yıl boyunca daha iyi, daha güzel, daha adil, daha merhametli insan nasıl olacaklarını öğretmeye çalışıyoruz. Bu şenliğin birkaç amacı var ama temel amacı çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı, adaleti bilen insan olmayı öğretmektir." dedi.

Kovid-19 salgınının çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığına işaret eden Aytemur, şenliği bu olumsuz etkilerin silinmesinin başlangıcı olarak gördüklerini belirtti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da uzun süren salgın döneminin ardından ilçedeki öğrencileri bir araya getirmek istediklerini, bu kapsamda güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade etti.

Etkinliğe, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı.