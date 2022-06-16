YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

16.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık 5 bin öğrencinin katılımıyla "Alaca Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Alaca Kaymakamlığı ile Alaca Belediyesince Velinin Çayırı Mesire Alanı'nda organize edilen etkinlikte binlerce öğrenci eğlenceli vakit geçirdi.

Şişme oyun gruplarında aktiviteler yapıp eğlence ekipleriyle dans eden çocuklara pamuk şeker, mesir macunu, ekmek arası döner ve meşrubat ikram edildi.

Çeşitli kurumların stant kurarak tanıtım da yaptığı etkinlikte, yıl içinde düzenlenen yarışmalarda derece alan ve eğitiminde başarılı olan çocuklara bisiklet, tablet, bilgisayar gibi hediyeler verildi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, eğitimin önemini bildiklerini, bu nedenle Öğrenme Şenliği düzenlediklerini söyledi.

Şenliğin birçok amaca hizmet ettiğini dile getiren Aytemur, "Çocuklarımıza yıl boyunca daha iyi, daha güzel, daha adil, daha merhametli insan nasıl olacaklarını öğretmeye çalışıyoruz. Bu şenliğin birkaç amacı var ama temel amacı çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı, adaleti bilen insan olmayı öğretmektir." dedi.

Kovid-19 salgınının çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığına işaret eden Aytemur, şenliği bu olumsuz etkilerin silinmesinin başlangıcı olarak gördüklerini belirtti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da uzun süren salgın döneminin ardından ilçedeki öğrencileri bir araya getirmek istediklerini, bu kapsamda güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade etti.

Etkinliğe, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da katıldı.

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Çorum'da yaklaşık 5 bin öğrenci "Öğrenme Şenliği"nde buluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:46
İkindi
16:45
Akşam
20:20
Yatsı
22:09
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Tırnak kupürlerinden kullanılmış tampona kadar neler neler...

Tırnak kupürlerinden kullanılmış tampona kadar neler neler...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.