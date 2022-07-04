Çorum'daki çiftçi birliklerine 15 milyon liralık makine desteği

ÇORUM (AA) - Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan projelerle temin edilen yaklaşık 15 milyon lira değerindeki tarım makineleri, çiftçi birliklerine teslim edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki törende yaptığı konuşmada, kentteki birlikte hareket etme kültürü sayesinde projelerden yüksek oranda yararlanabildiklerini söyledi.

Çorum'a 2021'de 400 milyon lira tutarında hibe desteği verildiğini belirten Ceylan, "Daha önce neden bu kadar verilmiyordu? Çünkü ekonomiyi yönetmek, milletle dertlenmek, milleti odak noktasına alıp hizmet yapmakla oluyor bu işler. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Allah izin verirse daha da iyi olacağız." dedi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin de 11 ilin kalkınmasına ve gelişmesine proje bazlı destek veren bir kurum olduklarını vurguladı.

DOKAP'ın sorumluluk bölgesindeki Çorum ve Tokat'ın birliktelik ruhu ve üretme heyecanıyla diğer illerden ayrıldığına dikkati çeken Gültekin, "Çorum ve Tokat'a birliği, bütünlüğü, çalışkanlığı, üretkenliği açısından hayranım. Bir il birlikte ve bütünlük içinde hareket ederse kazanıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasında önder olduğunun altını çizen Gültekin, "Rabb'im bu ülke için üreten insanların yar ve yardımcısı olsun. Bizler de elimizden geldiği kadar projelere destek verdik." ifadesini kullandı.

Gültekin, 2022 yılı için ek bütçe teklif ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ek bütçe için oluru aldık. 2022'nin ilk döneminde 10 küsur milyon liralık bir destek verdik. 2022 ek bütçesiyle 28 milyon lira civarında Çorum'un bütçesi bugünlerde onaylanacak. Bunun 24 milyon lirası tarım ve hayvancılıkla ilgili. Turizm, sosyal ve çevre içerikli projeler var. İnşallah 30 milyona yakın bütçeli projelerle ilgili önümüzdeki haftalarda Çorum'a geleceğiz, imzaları atacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ise kentteki üretici birlikleriyle çiftçileri destekleme çabasında olduklarını dile getirdi.

Sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine inandığını belirten Sarı, projelerle temin edilip birliklere tahsis edilen tarım makinelerinin çiftçilerin üretim sürecini kolaylaştıracağını söyledi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 15 milyon lira değerindeki tarım makineleri, Çorum Ziraat Odası, Arı Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yöneticilerine teslim edildi.

Törene Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da katıldı.