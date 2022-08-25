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Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

25.08.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı.

Halil V. ile oğulları Emre, Uğur, Hasan ve Bilal V. arasında Akçay Mahallesi Mahmatlı köyü yolundaki aileye ait saman ardiyede tartıma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğulları silahlarla birbirine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ve özel bir araçla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Uğur V. daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerce yapılan aramada olay yerinde bir tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

Çorum'daki silahlı kavgada baba ve 4 oğlu yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Sungurlu Silahlı çatışma

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