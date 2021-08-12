Çorum'daki ünlü Veli Paşa Hanı'nda restorasyon çalışmalarında sona gelindi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, günümüzde çok az örneği bulunduğu belirtilen 156 yıllık Veli Paşa Hanı'nda restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te yaptırılan Çepni Mahallesi'ndeki tarihi han, uzun bir dönem "Anadolu Oteli" olarak kullanıldı.

Bin metrekare alana inşa edilen iki katlı han, bitişiğindeki 35 odalı otel kısmıyla 1914 yılında çıkan yangında, büyük oranda hasar gördü.

Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahipleri tarafından market ve depo olarak kullanıldı. Tarihi han, geçen yıllarda Çorum Belediyesince turizme kazandırılmak üzere 35 yıllığına kiralandı.

Çorum Belediyesinin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) mali desteğiyle başlattığı, yaklaşık 6 milyon lira bütçeli restorasyon projesinde sona gelindi.

Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen tarihi hanın, restorasyonu tamamlandığında kentin kültürel hayatına katkı sağlaması planlanıyor.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi hanı ziyaret ederek yetkililerden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aşgın ziyarette, Çorum'da yaşayan ve Uluslararası "Altın Eller" ödüllü metal sanatçısı Hasan Tuluk ve han hakkında bilimsel makale hazırlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk ile hanın restorasyonunun ardından ne şekilde kullanılabileceğini değerlendirdi.

Hanın yapılış amacına uygun olarak bugünün şartlarında kullanılmasının mümkün olmadığını belirten Aşgın, "Şehrimizin en önemli kültürel varlıklarından biri olan Veli Paşa Hanı, yapıldığı tarihte adından da anlaşılacağı gibi han, yani otel olarak kullanılmış. Bugünkü şartlarda hanın odalarının büyüklüğü bir otel olarak kullanılmasını imkansız kılıyor. Hanı şehrimizin kültür hayatına yön verecek şekilde işlevselleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.