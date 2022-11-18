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  4. Cristiano Ronaldo-Manchester United savaşında yeni gelişme! Kulüp resmi açıklama yayımladı

Cristiano Ronaldo-Manchester United savaşında yeni gelişme! Kulüp resmi açıklama yayımladı

18.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyası son dönemde Ronaldo'nun açıklamalarını konuşuyordu. Manchester United kulübü sessizliğini bozdu ve bu açıklamalarla ilgili bildiri yayınladı. Şu an için Portekiz ile kampta bulunan yıldız oyuncunun Manchester United kariyerinin bittiğine yönelik bir açıklama yayınlayan İngiliz kulübü daha fazla detay vermedi.

Ronaldo'nun zehir zemberek açıklamalarının ardından nihayet Manchester United cephesinden bir bildiri yayınlandı.

"UYGUN ADIMLAR ATILDI"

Ronaldo'nun flaş itiraflarının ardından açıklama yayımlayan Manchester United, "Kulüp yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun röportajına yanıt olarak bu sabah uygun adımlar atmıştır. Bu süreç sonuçlanana kadar daha fazla yorum yapılmayacaktır."

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR İDDİASI

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde kalan 16 milyon poundu ödemeden sözleşme feshinde bulunmak için süreci başlattı.

Manchester United'ın asıl amacının Cristiano Ronaldo'nun kulüple olan sözleşmesini feshetmek ve potansiyel sözleşme ihlali nedeniyle dava açmak olduğu söylendi.

(ESPN)

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United

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