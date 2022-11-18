Cristiano Ronaldo-Manchester United savaşında yeni gelişme! Kulüp resmi açıklama yayımladı

Ronaldo'nun zehir zemberek açıklamalarının ardından nihayet Manchester United cephesinden bir bildiri yayınlandı.
Ronaldo'nun flaş itiraflarının ardından açıklama yayımlayan Manchester United, "Kulüp yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun röportajına yanıt olarak bu sabah uygun adımlar atmıştır. Bu süreç sonuçlanana kadar daha fazla yorum yapılmayacaktır."
Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde kalan 16 milyon poundu ödemeden sözleşme feshinde bulunmak için süreci başlattı.
Manchester United'ın asıl amacının Cristiano Ronaldo'nun kulüple olan sözleşmesini feshetmek ve potansiyel sözleşme ihlali nedeniyle dava açmak olduğu söylendi.
(ESPN)
"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."
"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"
"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"
"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."
"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."