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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Gana maçında yaptığını kimse anlayamadı! Elini şortuna soktu, çıkardı ve... Görenler inanamadı

25.11.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde zor zamanlar geçiren Ronaldo'lu Portekiz, H Grubu ilk maçında Gana karşısına çıktı. Portekiz rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarırken, karşılaşma öncesi seremonide gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan yıldız isim karşılaşmanın oynandığı esnada yaptığı bir hareketle de çok konuşuldu. İşte detaylar...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. H Grubu ilk maçında, Manchester United ile sözleşmesi feshedilen ve son günlerin gündemden düşmeyen ismi Ronaldo'lu Portekiz Gana karşısında sahne aldı.

5 golün atıldığı karşılaşmada Portekiz rakibini Ronaldo, Joao Felix ve Leao'nun golleriyle 3-2 mağlup etmeyi başarırken, son günlerde zor zamanlar geçen Cristiano Ronaldo, seremonide göz yaşlarını tutamadı.

Manchester United'dan olaylı ayrılışı sonrasında duygusal olduğu görülen Ronaldo, maç öncesi Portekiz milli marşı okunurken ağlarken, 38 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmayla birlikte kariyerinde 5. kez Dünya Kupası maçına çıkmış oldu.

Öte yandan karşılaşmada attığı penaltı golüyle de konuşulan Ronaldo'nun mücadele devam ederken yaptığı bir hareket mücadeleye damga vurdu.

Tüm gözlerin üzerinde olduğu Ronaldo, mücadelenin bir anında elini şortuna soktu ve şortundan çıkardığı bir şeyi ağzına attıktan sonra oyuna devam etti.

Bu anlar karşılaşmanın ardından sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

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