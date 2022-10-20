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Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''

20.10.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Tottenham'ı 2-0 yendi Takımda tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo maçta yine süre alamadı. Yıldız oyuncu karşılaşmanın sonlarına doğru yedek kulübesinden kalkarak soyunma odasına gitti ve stadyumu terk etti. Bu olayın ardından yıldız oyuncu takımdan ayrılmaya karar verdi.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Haftaya maç eksiğiyle 5. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 3. basamağındaki Tottenham'ı konuk etti. Manchester United, Fred'in 47 ve Bruno Fernandes'in 69. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Manchester United, puanını 19'a çıkarırken, Tottenham 23 puanda kaldı.

OYUNA ALINMAYINCA STADYUMU TERK ETTİ

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Maçın dikkat çeken notu ise Cristiano Ronaldo tarafından ortaya çıktı. Portekizli süper yıldız, maçın son dakikasına kadar oyuna alınmayınca bitiş düdüğü çalmadan 90'da soyunma odasına gitti ve dikkatleri üzerine çekti.

KARARINI VERDİ! TAKIMDAN AYRILIYOR

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Bu olayın ardından kararını veren Cristiano Ronaldo devre arasında takımdan kesin olarak ayrılıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli ile yıldız oyuncu anlaşma noktasına geldi.

İNGİLİZ BASINI YAZDI: DELİRMİŞ OLMALI

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İngiliz basınının en ünlü gazetelerinden The Sun'da yer alan haberde, Ronaldo'nun Napoli'ye transferi skandal olarak nitelendirildi. Ronaldo'nun kararı sonrası ''Delirmiş olmalı! Manchester United'ı bırakıp daha az yarışmacı bir takıma transfer olmak tamamen kendi hırsına yenik düşmesinin sebebi!" olarak yazıldı.

RONALDO GEMİLERİ YAKTI

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