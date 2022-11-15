Cristiano Ronaldo'nun yüzüne bakmadı! Taraftarlardan Bruno Fernandes'e büyük tepki... "O senin kariyerinden daha büyük"

Manchester United'da forma giyen ve son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, verdiği röportajların ardından Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı kampının yolunu tuttu.

RONALDO ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Kampta Manchester United'dan takım arkadaşı olan Bruno Fernandes ile buluşan Ronaldo, soyunma odasına gelen Fernandes'e elini uzattı ancak 28 yaşındaki oyuncunun soğuk tavrı karşısında şaşkına döndü.

"SAYGI GÖSTER"

Yaşanan bu soğuk karşılaşma anı sosyal medyada gündem olurken, Bruno Fernandes'in bu tavrı büyük tepki çekti. Ronaldo takipçileri Bruno Fernandes'in paylaşımlarının altını "Ronaldo'ya saygı göster" şeklinde yorumlarla doldurdu.

NE DEMİŞTİ?

Ronaldo çok ses getiren röportajında, Manchester United'da yeni teknik direktör Eric Ten Hag'ın kendisini yedek soyundurma ve 85. dakika sonrası küçük düşürücü oyuna alma girişimlerinin ardından ilk kez konuşmuş, Ten Hag'a saygı duymadığını çünkü Ten Hag'ın kendisine saygı duymadığını söyledi. Cristiano ayrıca Manchester United patronlarının kulübü önemsemediğini tesislerin yıllar önce bıraktığı gibi kaldığını ve bir marketing gözüyle bakıldığını aktarmıştı.

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