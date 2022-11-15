Cristiano Ronaldo'nun yüzüne bakmadı! Taraftarlardan Bruno Fernandes'e büyük tepki... "O senin kariyerinden daha büyük"

Manchester United'da forma giyen ve son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, verdiği röportajların ardından Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı kampının yolunu tuttu.
Kampta Manchester United'dan takım arkadaşı olan Bruno Fernandes ile buluşan Ronaldo, soyunma odasına gelen Fernandes'e elini uzattı ancak 28 yaşındaki oyuncunun soğuk tavrı karşısında şaşkına döndü.
Yaşanan bu soğuk karşılaşma anı sosyal medyada gündem olurken, Bruno Fernandes'in bu tavrı büyük tepki çekti. Ronaldo takipçileri Bruno Fernandes'in paylaşımlarının altını "Ronaldo'ya saygı göster" şeklinde yorumlarla doldurdu.
Ronaldo çok ses getiren röportajında, Manchester United'da yeni teknik direktör Eric Ten Hag'ın kendisini yedek soyundurma ve 85. dakika sonrası küçük düşürücü oyuna alma girişimlerinin ardından ilk kez konuşmuş, Ten Hag'a saygı duymadığını çünkü Ten Hag'ın kendisine saygı duymadığını söyledi. Cristiano ayrıca Manchester United patronlarının kulübü önemsemediğini tesislerin yıllar önce bıraktığı gibi kaldığını ve bir marketing gözüyle bakıldığını aktarmıştı.
????Bruno Fernandes'ten Ronaldo'ya soğuk karşılaşma. https://t.co/uHd2JGgDuo— Mynet Spor (@mynetspor) November 15, 2022
- Ronaldo senin zayıf ayaklı kariyerinden daha büyük! Biraz saygılı ol!
- 3 Ballon d'Or kazanıyormuş gibi davranıyorsun. Cr7'nin senin büyüğün olduğunu unutma. Cr7 bir efsanedir ve 50 yıldan sonra insanlar onu efsane olarak hatırlayacak. Onun ayaklarını öp!
- Asla uzun süre kulüp kaptanı olamazsın. Dünya efsanesi CR7'ye saygılı ol ve önce kendine bak! Dünya Kupası için git ve sorumlu olmayı öğren.
- Ronaldo'nun ayakkabıları senin kariyerinden daha büyük. Akıllı ol
- Kulübün ve ülken için Ronaldo'nun yaptıklarının yarısını bile yapmadın. Saygı duymayı öğren.