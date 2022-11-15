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Cristiano Ronaldo'nun yüzüne bakmadı! Taraftarlardan Bruno Fernandes'e büyük tepki... "O senin kariyerinden daha büyük"

15.11.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinin en ilginç dönemlerinden birini geçiren Cristiano Ronaldo, gündemden düşmüyor. Manchester United ve yeni teknik direktör Eric Ten Hag için çarpıcı açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı kampına giderken burada ManU'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes'in soğuk tavırları sonrası şaşkına dönerken bu görüntüler çok konuşuldu. İşte detaylar...

Manchester United'da forma giyen ve son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, verdiği röportajların ardından Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı kampının yolunu tuttu.

RONALDO ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Cristiano-Ronaldo-bu-sefer-kesin-ayrilacak

Kampta Manchester United'dan takım arkadaşı olan Bruno Fernandes ile buluşan Ronaldo, soyunma odasına gelen Fernandes'e elini uzattı ancak 28 yaşındaki oyuncunun soğuk tavrı karşısında şaşkına döndü.

"SAYGI GÖSTER"

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Yaşanan bu soğuk karşılaşma anı sosyal medyada gündem olurken, Bruno Fernandes'in bu tavrı büyük tepki çekti. Ronaldo takipçileri Bruno Fernandes'in paylaşımlarının altını "Ronaldo'ya saygı göster" şeklinde yorumlarla doldurdu.

NE DEMİŞTİ?

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Ronaldo çok ses getiren röportajında, Manchester United'da yeni teknik direktör Eric Ten Hag'ın kendisini yedek soyundurma ve 85. dakika sonrası küçük düşürücü oyuna alma girişimlerinin ardından ilk kez konuşmuş, Ten Hag'a saygı duymadığını çünkü Ten Hag'ın kendisine saygı duymadığını söyledi. Cristiano ayrıca Manchester United patronlarının kulübü önemsemediğini tesislerin yıllar önce bıraktığı gibi kaldığını ve bir marketing gözüyle bakıldığını aktarmıştı.

İŞTE O ANLAR...

İŞTE FUTBOLSEVERLERİN BRUNO FERNANDES'E TEPKİLERİ!

- Ronaldo senin zayıf ayaklı kariyerinden daha büyük! Biraz saygılı ol!

- 3 Ballon d'Or kazanıyormuş gibi davranıyorsun. Cr7'nin senin büyüğün olduğunu unutma. Cr7 bir efsanedir ve 50 yıldan sonra insanlar onu efsane olarak hatırlayacak. Onun ayaklarını öp!

- Asla uzun süre kulüp kaptanı olamazsın. Dünya efsanesi CR7'ye saygılı ol ve önce kendine bak! Dünya Kupası için git ve sorumlu olmayı öğren.

- Ronaldo'nun ayakkabıları senin kariyerinden daha büyük. Akıllı ol

- Kulübün ve ülken için Ronaldo'nun yaptıklarının yarısını bile yapmadın. Saygı duymayı öğren.

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Anahtar Kelimeler:
milli takım ronaldo

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