SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Cristiano Ronaldo ödül töreninde resmen açıkladı!

Cristiano Ronaldo ödül töreninde resmen açıkladı!

22.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki bir sonraki adım merakla bekleniyor. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun takım arkadaşlarının ayrılması için yönetime talepte bulunduğu iddia edilirken, Ronaldo ödül töreninde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

37 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo geçtiğimiz sezon Manchester United'a büyük umutlarla geri dönerken, gösterdiği performans, Kırmızı Şeytanlar için yeterli olmadı. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldı. 37 yaşındaki futbolcu ise 38 karşılaşmada oynadı. Cristiano Ronaldo bu süreçte rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

Premier Lig'de şampiyonluk hedefiyle ilerleyen köklü kulüp Manchester United, çıktığı 6 lig maçında 4 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Manchester United son 4 maçını kaybetmedi ve seriye bağladı ve ligdeki puanını 12 ye yükseltti. ManU Premier Lig tablosunda 5. sırada yerini koruyor.

242 MİLYONU REDDETTİ

632aa442b57f1515ac254f2a

Yaşanan problemler sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübü iki yıllığına toplamda 242 milyon Euro'luk teklifte bulunulmuş ancak, CNN Portekiz televizyonu ünlü oyuncunun bu teklifi reddettiğini söyledi.

HAFTALIK 2 MİLYON EURO

ronaldo_iddiasi_dogrulandi_yonetici_acikladi_1656582816_6156

Sezon boyunca haftalık 2 milyon Euro'ya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.

YENİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

ALTINTOP

Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın Portekiz ile katılacağı son turnuva olmayacağını açıkladı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ödül töreninde konuşan Ronaldo, hedefinin EURO 2024'te oynamak olduğunu söyledi. Ronaldo gecede Portekiz Futbol Federasyonu tarafından milli takımda en çok gol atan oyuncu ödülünü aldı. Ülkesinde 10 kez yılın oyuncusu seçilen yıldız oyuncu, yaptığı konuşma esnasında hedeflerinden de bahsetti. "Henüz Milli Takım'ı bırakmak istemediğimi söylemeliyim. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda takımın bir parçası olarak kariyerime devam etmek istiyorum. Kariyerimde önemli yeri olan herkese teşekkür ederim"

EURO 2024'te katılması halinde 39 yaşında olacak olan Ronaldo bugüne kadar milli takımda 189 kez forma giydi. Dünya yıldızı 117 gol atarak rekorlaro alt üst etti.

FUTBOLCULAR AYRILMASINI İSTİYOR

ronaldo1

Manchester United'da takımdaki futbolcular, Cristiano Ronaldo'nun ocak ayında gönderilmesi için tüm şartların zorlanmasını istiyor. Daily Mail'in haberine göre futbolcular, Portekizli futbolcunun takımdan ayrılmak için hala istekli olduğunu düşünüyor.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manchester United son dakika ronaldo yaşında ak sezon portekizli hedefi maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

İpler tamamen koptu! Belgesel sonrası küplere bindi...

İpler tamamen koptu! Belgesel sonrası küplere bindi...

Batshuayi'den flaş itiraflar! "Kandırıldım"

Batshuayi'den flaş itiraflar! "Kandırıldım"

Kerem Aktürkoğlu'nun mutsuzluğunun sebebi ortaya çıktı!

Kerem Aktürkoğlu'nun mutsuzluğunun sebebi ortaya çıktı!

Yusuf Demir'den milli takım paylaşımı! Herkes ayaklandı, "Hala neyi tartışıyoruz"

Yusuf Demir'den milli takım paylaşımı! Herkes ayaklandı, "Hala neyi tartışıyoruz"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Gürültülü seks hayatı pahalıya patladı! ''Normal bir aileyiz''

Gürültülü seks hayatı pahalıya patladı! ''Normal bir aileyiz''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.