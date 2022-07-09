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Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

09.07.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Çağdaş cazın üç usta isminden oluşan Crosscurrents Trio, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

​​​​​​​Dahiyane bir emprovizasyon üçlüsü olarak da belirtilen Crosscurrents Trio'nun performansını çok sayıda sanatsever izledi.

Crosscurrents Trio'da dünya müziğiyle cazı harmanlayan Zakir Hussain, saksofoncu Chris Potter ve bas gitarist ve besteci Dave Holland yer alıyor.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, grup, "Suvarna", "Ziandi", "Lucky Seven", "Island Feeling" ve "Good Hope"un da aralarında bulunduğu eserlerini dinleyiciyle buluşturdu.

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi

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