İSTANBUL (AA) - Çağdaş cazın üç usta isminden oluşan Crosscurrents Trio, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.
Dahiyane bir emprovizasyon üçlüsü olarak da belirtilen Crosscurrents Trio'nun performansını çok sayıda sanatsever izledi.
Crosscurrents Trio'da dünya müziğiyle cazı harmanlayan Zakir Hussain, saksofoncu Chris Potter ve bas gitarist ve besteci Dave Holland yer alıyor.
Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, grup, "Suvarna", "Ziandi", "Lucky Seven", "Island Feeling" ve "Good Hope"un da aralarında bulunduğu eserlerini dinleyiciyle buluşturdu.
Crosscurrents Trio, CRR'de konser verdi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz