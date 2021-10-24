Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, hazan mevsiminde adeta renk cümbüşü yaşanan doğasıyla ziyaretçileri kendine çekiyor.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki, çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarının çevrelediği Karagöl, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.

Sarı, kahverengi ve yeşilin binbir tonunu barındıran ağaçlar ile göle dökülen yapraklar, doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Karagöl Tabiat Parkı'nda, yalnızca günübirlik gezilere izin verilirken, yakın çevredeki yaylalarda kamp yapılabiliyor.

Ziyaretçilerden Deniz Dağdeviren, "Renkler, tabiat, doğa çok güzel. Herkesin gelip hayatında bir kere görmesini isterim." diye konuştu.

Ankara'da yaşadığı halde Karagöl'e ilk defa geldiğini anlatan Deniz Kervankıran ise "Çok uzak ama buraya gelmeye değer. Doğası güzel, ortamı güzel, havası güzel. Ben beğendim açıkçası ve herkese de tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.