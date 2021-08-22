Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal bakın kiminle evliymiş! Herkesin bildiği o dizide...

Çukur dizisinde canlandırdığı 'İdris Koçavalı' karakteriyle büyük kitleler tarafından tanınan Ercan Kesal'in eşinin kimliğini duyanlar inanamadı. Ünlü oyuncunun eşi, daha önce yayınlanan Halka, Çocuk ve Bir Zamanlar Çukurova gibi pek çok dizide yer aldı.

ÇUKUR'UN İDRİS KOÇOVALI'SI ERCAN KESAL BAKIN KİMİNLE EVLİYMİŞ!

Pek çok farklı projede yer alan ve başarılı oyunculuk performansıyla çokça konuşulan Ercan Kesal son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı 'İdris Koçavalı' karakteriyle kariyerinde önemli bir başarı sağlamıştı.

59 yaşındaki usta oyuncunun eşinin daha önce Türk televizyonlarında pek çok dizide yer alan önemli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

NAZAN KESAL İLE EVLİ! Kesal, 2005 yılında dünyaevine girmiş olduğu meslektaşı Nazan Kesal ile evli.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI'NDA OYNAMIŞTI Nazan Kesal, daha önce Star TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran ‘Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de anne rolünü canlandırarak başrol oynamıştı. Ercan ve Nazan Kesal'ın evliliğinden Poyraz isminde bir çocukları da dünyaya gelmişti.