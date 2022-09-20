Çukurca'da yatılı Kur'an kursunun temeli atıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, hayırsever iş insanı Ömer Utlu'nun desteğiyle yapılacak 4 katlı 50 öğrenci kapasiteli yatılı erkek hafızlık Kur'an kursunun temeli törenle atıldı.

Emir Şaban Mahallesi'nde yapılması planlanan kursun temel atma töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kur'an kursunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, burada ülkesine ve milletine sevdalı, faydalı çocuk ve gençlerin yetişeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, dertlerinin ülkesine, memleketine faydalı insanlar ve güzel nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Geleceği gençlerin şekillendireceğini belirten Kışla, "Gençlerimizin her biri bizim için değerli, birbirinden kıymetlidir. Onun için ne kadar donanımlı, ne kadar güzel insanlar yetiştirirsek ülkemizin geleceği o kadar güzel olur. Bu ülkeye güzel hizmetler yapacak gençleri yetiştirmeyi Rabb'im nasip etsin." dedi.

Kaymakam Hasan Kurt da başka illere giden öğrencilerin bu kurs sayesinde ilçede kalacağını dile getirerek, "50 kişilik yatılı erkek kursumuz tam kapasiteyle bu coğrafyadaki çocuklarımıza hizmet verecek." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından kursun temeli atıldı.

Törene, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Yiğit, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. ​​​​​