Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nda konuştu: (1)

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da bugün halen kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İznik'teki 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Göçebe Oyunları'nın ilkinin 2014'te Kırgızistan'da düzenlendiğini, 2016 ve 2018'de de oyunların Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunların geleneksel spor organizasyonları olarak kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün de her iki yılda bir düzenlenen Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünde İznik'te sporcularımız ve misafirlerimizle birlikteyiz. Esasen İznik'teki bu organizasyon 2020 yılında gerçekleştirilecekti, tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle ertelemek mecburiyetinde kaldık. Hamdolsun bugün dördüncü Göçebe Oyunları'nı, her köşesi buram buram tarih, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçebe kültürünün insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnsan toplulukları binlerce yıl boyunca çeşitli sebeplerle bulundukları yerlerden ayrılarak başka coğrafyalarda kendilerine yeni hayat alanları aramışlardır. Aynı şekilde belirli bir coğrafyada sürekli veya mevsime göre yer değiştirerek hayatlarını sürdüren topluluklar da vardır. Bu uzun yolculuklar sırasında karşılaşan insan toplulukları birbirlerini etkilemişlerdir. Her ne kadar medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da bugün halen kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir. Dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması hiç şüphesiz göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır."

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Nitekim ülkemizde istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olarak Toros Dağları'nda dumanı tüten Yörük çadırını ifade ediyoruz. Göçebe Oyunları'nı dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum." diye konuştu.

(Sürecek)