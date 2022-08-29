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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

29.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesine ziyarette bulundu.

Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni için Afyonkarahisar'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye gelişinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından karşılandı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeybek ve Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

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Mehmet Zeybek afyonkarahisar belediyesi cumhurbaskani recep tayyip erdogan

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