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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

29.08.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik bahçesinde kendisini selamlayan 98 yaşındaki Hatice Çağlayan'ı da valiliğe davet etti ve burada bir süre kendisiyle sohbet etti.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti

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