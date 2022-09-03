Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi tuzaklar kurulursa kurulsun, TEKNOFEST gençliğinin uyanışının engellenemeyeceğini ve gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçilemeyeceğini söyledi.

Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin dünya savunma sanayi piyasasında söz sahibi konuma gelmesinin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini bildiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Farklı kimliklerden, farklı görüşlerden olmalarına rağmen bu çevrelerin ortak paydası Türkiye karşıtlığı ve Türk milleti düşmanlığıdır. Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda da güçlü, bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor, 'Helalleşme.' Bu bir oyun. Bu oyunun yerini 'hesaplaşma' söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var. İmam hatip okullarımızla ilim ve irfan yuvalarımızla alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmasının gerisinde bu nobranlık var. Hatta kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vurmaktan bahsedecek kadar gözlerini karartmasının gerisinde bu faşist kafayı hortlatma çabası vardır. Alevi Bektaşi kardeşlerimizi hedef alan edepsizlikler de ülkemize sığınan muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunların birer parçasıdır. Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça giderek daha fazla tehdit ve hakaret diline sarılıyorlar."

Birilerinin, gençliklerinin olmadığını söylediğini belirten Erdoğan, alandaki gençleri işaret ederek, "Bu ne bu, gençliğimiz değil mi? Gençliğimiz yok diyenlere sesleniyorum, kendinize bakın kendinize evvelallah bizler gençliğimizle gurur duyuyoruz, gençliğimizle birlikte hedefe yürüyoruz. Diyorlar ki 'kadın teşkilatı yok.' Ak kadınlar hazır. Kadınlarımızla beraber, gençlerimizle beraber, ana kademeyle beraber gümbür gümbür geliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "2023'te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız"

Seçimlere sayılı günler kaldığını dile getiren Erdoğan, "Şimdi bu sayılı günleri gayet iyi değerlendirecek ve inşallah 2023'te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız." dedi.

Geçmişte defalarca tecrübe ettikleri ve artık rafa kalktığını ümit ettikleri bayat senaryoların, CHP ve yoldaşları tarafından yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada kurtuluşun ve şahlanışın şehri Samsun'dan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum, ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz. Kimlerle kol kola girerseniz girin, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü bu millet artık vaktini ve enerjisini heba edecek senaryolara itibar etmiyor. 2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız."

- "Bu cennet vatanı müstevlilerin siyaset mühendisliklerine teslim edemeyiz"

Erdoğan, bu sinsi planları bozacak, kirli niyetleri kursaklarında bırakacak, Türkiye'yi önce 2023 hedefleri ardından da 2053 vizyonuyla buluşturacak olanın kendileri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu milletin asırlık hayallerini, asırlık özlemlerini gerçeğe dönüştürecek olan kadrolar biziz. Türkiye'nin yeniden şekillenen küresel sistemde hak ettiği yeri almasını sağlayacak olan biziz. AK Parti ve Cumhur İttifakı, ülkemizin birliğinin, dirliğinin, huzur ve güvenliğinin teminatıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı milli iradenin, millet egemenliğinin sarsılmaz savunucusu, Cumhuriyetimizin yılmaz neferidir. Her karışında bir kahramanın yattığı bu cennet vatanı müstevlilerin siyaset mühendisliklerine teslim edemeyiz. Mazlum ve mağdurların umudu olan bu güzel ülkeyi ne FETÖ'cü hainlerin ne PKK'lı alçakların ne de bunların CHP içindeki uzantılarının insafına terk edemeyiz."

- "Samsun'a son 20 yılda toplam 43 milyar liralık yatırım yaptık"

Kendileri için esas olanın "milletin rızası" ve "hayır duası" olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bizim için asıl olan geride şükranla yad edilecek eserler, hizmetler bırakmaktır. Bu anlayışla çalışarak, son 20 yılda diğer 80 vilayetimizle birlikte Samsun'da da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Samsun'a son 20 yılda toplam 43 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.

Eğitimde 5 bin 626 yeni derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesini şehre kazandırdıklarını belirten Erdoğan, şunları paylaştı:

"Gençlik ve sporda 12 bin 392 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 93 adet spor tesisini Samsun'da inşa ettik. Sosyal yardımlarda Samsunlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 5,5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 21'i hastaneden oluşan toplam 42 adet sağlık tesisi yaptık. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 5 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz."

(sürecek)