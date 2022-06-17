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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti

17.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

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