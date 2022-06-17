İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti
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