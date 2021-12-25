Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (4)

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kalmadan bu işi bitirmiş olacağız. Bizi en iyi yıllık 10 milyar doların üstünde ihracatı olan, aylık 1 milyar dolar ihracat sınırına dayanan, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimine giderek daha çok yoğunlaşan Gaziantep anlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezi yanında düzenlenen, "Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, tek dertlerinin, ülkeyi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla ve cari fazlayla büyütmeye devam edip bir an önce hedeflerine ulaşmak olduğunu belirterek, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kalmadan bu işi bitirmiş olacağız. Bizi en iyi yıllık 10 milyar doların üstünde ihracatı olan, aylık 1 milyar dolar ihracat sınırına dayanan, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimine giderek, daha çok yoğunlaşan Gaziantep anlar. Gaziantep'in her mücadelemizde olduğu gibi bu süreçte de en güçlü şekilde yanımızda olacağından şüphem yok." diye konuştu.

"Öyle bir ses verin ki duymayan kulak duysun, nasırlaşmış yürekler titresin." ifadesini kullanan Erdoğan, katılımcılara seslenerek, "Gaziantep, büyük ve güçlü Türkiye için 2023'te bir kez daha bizimle olmaya var mısın? Gaziantep, ülkemizin 20 yıllık kalkınma mücadelesini zirveye çıkarmaya var mısın? Gaziantep, devleti ve milletiyle bu ülkeyi yeniden bölgesinde ve dünyada liderliğe taşımaya var mısın? Rabb'im şu coşkuyla yükselen sesler, kalpten edilen dualar, akıtılan gözyaşları, yeşeren umutlar hürmetine bu ülkeyi ve bu milleti esirgesin, feraha eriştirsin, hedefleriyle buluştursun. Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

- "Sanayiciler için Fırat'tan buraya su getireceğiz"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 ili kapsayacak şekilde kurduklarını vurgulayan Erdoğan, Gaziantep'in potansiyeli ve çalışkanlığıyla kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerin başında geldiğine dikkati çekti.

Gaziantep'e son 19 yılda 45 milyar lira yatırım yapıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İkinci devlet üniversitesi olarak Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda, 10 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık, toplam 38 spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda toplam 7,5 milyar lira tutarında destek sağladık. Sağlıkta toplam 96 sağlık tesisi inşa ettik. Ayrıca 1875 yataklı şehir hastanemizin inşası sürüyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Gaziantep'te 26 bin 237 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 20 bin 531 adetini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalan 5 bin 706 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimize söz verdiğimiz 6 millet bahçesinden 4'ünü bitirip Gaziantepli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Eski stadyum yerine yaptığımız millet bahçemizin inşası hızla sürüyor. Mevcut stadyumu da biliyorsunuz yine biz yaptık. Kalan 2 millet bahçemizi en kısa sürede şehrimize kazandıracağız. Ulaştırmada, 116 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğuna 314 kilometre ilave yaparak toplamda 430 kilometreye çıkardık. Yapımı süren Gaziantep, Nizip, Birecik Diyarbakır hududu yolunu, Perilikaya Köprülü Kavşağı'nı, Hasan Kalyoncu Kavşağı'nı, Gaziantep Çevre Yolu üzerindeki Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı'nı seneye bitiriyoruz. Nizip-Karkamış yolunu, Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunu ve Gaziantep Kilis ayrımı Oğuzeli-Karkamış yolunu 2023'te tamamlıyoruz. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunu, Osmaniye-Nurdağı yolunu ve Nurdağı-Musabeyli (Kilis-Akbez) ayrımı yolunu ise 2024 yılında hizmete açıyoruz.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nı hayata geçiriyoruz. Sözleşmesi geçtiğimiz yıl yapılan bu hattın kredi görüşmeleri biter bitmez inşasına başlanıyor. Gaziray'ın proje genelindeki toplam fiziki ilerlemesi yüzde 77 seviyesinde. Önümüzdeki yıl Gaziray'ı da işletmeye açmayı planlıyoruz. Bugüne kadar Gaziantep'te 6 baraj, 3 gölet inşa ettik. Islahiye-Yesemek barajı ile Şahinbey Burç Çamlık Göleti'nin inşaatları sürüyor. Son 19 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle şehrimizdeki 204 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasında yer alan 8 sulama tesisiyle Gaziantep'te toplam 301 bin dekar araziyi daha suyla buluşturuyoruz. Gaziantepli çiftçilerimize toplam 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı suyun temini için Fırat'tan buraya su getireceğiz. Merkez ile birlikte 9 ilçemize doğal gaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde şehrimizi daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum."

- Açılışlar canlı bağlantıyla yapıldı

Erdoğan'ın konuşmasının ardından gerçekleştirdiği toplu açılış törenine, Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile milletvekilleri de katıldı.

Erdoğan, açılışı yapılan tesislerde bulunanlarla canlı bağlantı yaptı. Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın açılışını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yunus Emre Cemevi’nin açılışını TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin yaptı. Gaziantep Üniversitesi Böbrek Nakil Merkezi ve Çocuk Hastanesi, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanko Camisi'nin temel atma töreni için yapılan canlı bağlantıda, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'na caminin ne zaman tamamlanacağını sordu. "En kısa zamanda" yanıtını alan Erdoğan, caminin 2023'e girerken bitirilmesi sözü istedi. Erdoğan, Konukoğlu'nun "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım." sözlerine "İnşallah yemindir." karşılığını verdi.

(Bitti)