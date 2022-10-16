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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

16.10.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin brifing aldı - Erdoğan: - "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar" - "(Yaralı madenciler) Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak, İstanbul'da tedavi altına alınan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız, bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan maden işçilerini ziyaret etti.

Madencileri tedavi gördükleri serviste ziyaret eden, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan ve yakınlarıyla da görüşen Erdoğan, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hastanede bulunan 6 hastanın ambulans uçakla buraya getirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır ama 1 tanesi şu anda şuuru da açık. Kendisiyle de biraz sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik. Sadece dışarıdan gördük, izledik ve sağ olsun doktorlarımız da bize gerekli bilgileri etraflıca verdiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar. Tabii entübe vaziyette olanı var ama 1 tanesi ki İbrahim kardeşimiz, onun durumu daha iyi. Onunla biraz sohbet de ettik. Dua edelim, inşallah. Doktorlarımız her an, 24 saat yanlarındalar. 24 saat yapılması gereken neyse onların hepsini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi Çam Sakura Hastanemiz dünyada gerçekten fiziki imkanlar olarak zaten tüm imkanlara sahip. Bunun yanında beyin gücü olarak doktorlarımız zaten bu noktada çok çok güçlü ekipler ve işin yani yanık cerrahiden tutun diğer anestezi, enfeksiyon vesaire bütün bunlara varıncaya kadar hepsi şu anda bu hastanemizde mevcut. Bütün yakınları, bütün akrabaları, hepsine burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yani yeme, içme, yatırma, her şey, A'dan Z'ye şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra'daki defin konularını, onları da şu anda Bakan arkadaşlarım orada zaten sürdürüyorlar. Belki bugün hepsi orada bitmiş olacak. Dualarımızla da şu anda buradaki 6 kardeşimizi inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup, onları da Amasra'ya geri döndürmek."

Erdoğan'a ziyaretinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin brifing aldı - Erdoğan: - "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler ha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

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