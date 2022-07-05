YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

05.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı.

Draghi'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi, merdivenlerde Türkiye ve İtalya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Draghi, Hükümetler Arası Zirve Oturumu'na başkanlık edecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi resmi törenle karşıladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaskani recep tayyip erdogan

Ankara Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.