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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

06.08.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kocaeli tüm bu yatırımların merkezinde yer alarak, üretimde ve istihdamda destan üzerine destan yazıyor. Sanayi ve ticaret yoğunluğu yanında yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle de iç turizmde önemli bir destinasyon olan Kocaeli, bu alanda da kendini hızla geliştiriyor" - "Hükümetlerimiz döneminde hem depremin izlerini ortadan kaldırmak hem daha güvenli ve huzurlu yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkanları seferber ettik. Yerle yeksan olan Kocaeli'yi yeniden ayağa kaldırdık"

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin yatırımların merkezinde yer alarak, üretimde ve istihdamda destan üzerine destan yazdığını belirterek, "Sanayi ve ticaret yoğunluğu yanında yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle de iç turizmde önemli bir destinasyon olan Kocaeli, bu alanda da kendini hızla geliştiriyor." dedi.

Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Neredeyse iki yıla yaklaşan bir aranın ardından katılımcılarla tekrar yüz yüze bir araya gelmenin memnuniyeti içerisinde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim bizlere iki cihan yoldaşlığı nasip eylesin." diye konuştu.

Kocaeli'nin, ülkeye ve millete hizmet mücadelelerinde hep yanlarında olduğunu belirten Erdoğan, kendilerinin de Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak, daha müreffeh hale getirmek için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan, kalabalığın "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" şeklindeki coşkulu tezahüratları üzerine "Maşallah, bu ne büyük coşku." dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz belki hatırlayamayabilirsiniz, 17 Ağustos 1999 tarihinde merkezi Kocaeli olan bir büyük depremle sarsıldık. İstanbul'dan Sakarya'ya kadar geniş bir alanı etkileyen bu depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Hükümetlerimiz döneminde hem depremin izlerini ortadan kaldırmak hem daha güvenli ve huzurlu yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkanları seferber ettik. Yerle yeksan olan Kocaeli'yi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Kocaeli, sanayisiyle, ticaretiyle, üretimiyle ülkemize en çok katkıyı sağlayan şehirlerimizin başında geliyor."

Erdoğan, katılımcıların tezahüratları üzerine "Gençler ben de sizin yanınızdayım. Ne diyoruz. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor." dedi.

İnşa ettikleri ve Marmara'nın etrafını çepeçevre saran otoyollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, limanlarla, bölünmüş yollarla, toplu konut projeleriyle, sanayi ve teknoloji bölgeleriyle ülkenin geleceğinin burada şekillendiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kocaeli, tüm bu yatırımların merkezinde yer alarak, üretimde ve istihdamda destan üzerine destan yazıyor. Sanayi ve ticaret yoğunluğu yanında yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle de iç turizmde önemli bir destinasyon olan Kocaeli, bu alanda da kendini hızla geliştiriyor. Görüldüğü gibi bu şehrin imkanlarını ve güzelliklerini anlatmakla bitiremiyoruz. Tabii Kocaeli'nin en büyük zenginliği şu insanıdır. Ülkemizin dört bir yanından gelmiş olsa da aynı ezanın, aynı bayrağın, aynı ortak gelecek hayalinin etrafında kenetlenmiş Kocaelililerin gösterdiği örnek kardeşlik iklimiyle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gururlanıyoruz. Sizler gibi yol arkadaşlarına, sizler gibi mücadele arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyorum."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

- "Kocaeli tüm bu yatırımların merkezinde yer alarak, üretimde ve istihdamda destan üzerine destan yazıyor. Sanayi ve ticaret yoğunluğu yanında yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle de iç turizmde önemli bir destinasyon olan Kocaeli, bu alanda da k

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine konuştu

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