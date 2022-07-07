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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u resmi törenle karşıladı

07.07.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı.

Yakub'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakub'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Yakub'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Yakub, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yakub, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Yakub, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı

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