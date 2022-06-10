Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu: (3)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'na 37 ülkenin katıldığını belirterek, "Yunanistan bunların yarısından fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş. Hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar, Amerika başta olmak üzere." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii Konferans Salonu'ndaki Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde, Yeni Şafak gibi basının yüz akı gazetelerin güçlü desteğiyle emperyalistlerin emellerini gerçekleştirmelerine izin vermediklerini söyledi.

Kendisini Türkiye'nin adeta patronu gibi gören azgın azınlığın, sessiz çoğunluk üzerinde tahakküm ve baskı kurmasına müsaade etmediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"2023'e giden kritik süreçte karşılaştığımız zorluklara rağmen mücadele azmimizi daha da perçinleyerek yolumuza devam ediyoruz. Yola çıkarken milletimize ne söz vermişsek inşallah bunların tamamını gerçeğe dönüştürene kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Evlatlarımıza, üzerinde özgürce yaşayacakları bir Türkiye bırakana kadar ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla çalışmakta kararlıyız. Varsın birileri millete tepeden bakan elitlere yaranmak için 40 takla atsın. Varsın birileri aslını inkar etme pahasına masada koltuk kapmaca oynasın. Varsın birileri 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirası atan korkaklarla yol arkadaşlığı yapsın. Varsın birileri 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için olmadık hesaplar peşinde koşsun. Biz son 40 yıldır hep olageldiği gibi inşallah yarın da milletimizle gönül gönüle, omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz."

Şehitlere minnet borcunu, onların uğruna hayatlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştirerek ödemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte dün Efes-2022 Tatbikatı'nı yaptık İzmir'de ve bunun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar. Bu toplantılarında da Türkiye ile ilişkiler noktasında bu moratoryumla bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntılı dönemi atlatalım demişler. 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına 'Katılmayın' diye de haber göndermiş. Tabii hemen hemen tamamına yakını dinlemediler. Hepsi bizimle birlikte o tatbikatta yer aldılar, Amerika başta olmak üzere. Bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra da böyle gidecek, kararlı bir şekilde emin adımlarla. Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek."

- ''Türkiye'ye son 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık''

Türkiye'ye son 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdıklarını, bugünkü sıkıntıları da yine kendilerinin çözeceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan kuşatmak, diz çöktürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceklerini dile getirdi.

Bunun için tüm güçleriyle gece-gündüz çalışacaklarını, milletin gönlünü kazanarak yollarına devam edeceklerini ve Allah'ın izniyle 2023 hedeflerini hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, "Yavaş yavaş şekillendirmeye başladığımız 2053 vizyonumuzu evlatlarımıza kutlu bir miras olarak bırakacağız. Hak yolunda, hakkaniyet yolunda, adalet yolunda, milletimizin güvenliği ve refahı yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kardeşlerim, ölümsüz şehitlerimizin bize mesajı budur." diye konuştu.

Şehit Cambaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm şehit yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, Yeni Şafak gazetesini böyle bir yarışma ile şehit Mustafa Cambaz'ın aziz hatırasını yaşattıkları için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüle layık görülen foto muhabirlerini de tebrik ederek başarı diledi.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ameller niyetlere göredir" hadisinin yazılı olduğu bir hat tablosu hediye etti.

- Anadolu Ajansı'na 5 ödül

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde Anadolu Ajansı foto muhabirleri 3 kategoride 5 ödüle layık görüldü.

"Haber Fotoğrafları" kategorisinde ilk 3 dereceyi de AA foto muhabirleri elde etti. Bu kategoride Elif Öztürk "Busenaz Sürmeli Olimpiyat Şampiyonu" fotoğrafıyla birincilik, "Sisler İçinde İstanbul" fotoğrafıyla İsa Terli ikincilik, "Yangından Kaçış" fotoğrafıyla da Mustafa Çiftçi üçüncülük ödülünü aldı.

"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" kategorisinde Ümmü Kandilcioğlu "Alem Ustası" fotoğrafıyla birinciliğe, Caner Başar ''Edirne'de Gündoğumu'' fotoğrafıyla ikinciliğe, AA foto muhabiri Aytaç Ünal da "Semazenler Konya" fotoğrafıyla üçüncülüğe layık görüldü.

"Drone Çekimi - Serbest Haber" kategorisinde ise birinciliği "Müsilaj" fotoğrafıyla İsmail Coşkun, ikinciliği "Fatih Camisi'nde Bayram Namazı" fotoğrafıyla AA foto muhabiri Muhammed Enes Yıldırım, üçüncülüğü "Flamingolar" fotoğrafıyla Ramazan Çırakoğlu elde etti.

Dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alırken, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul'un da aralarında olduğu jüri üyelerinin de katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

(Bitti)