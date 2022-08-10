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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

10.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u resmi törenle karşıladı.

Pahor'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pahor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Pahor'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Borut Pahor, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Pahor, merdivenlerde Türkiye ve Slovenya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Pahor, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı

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