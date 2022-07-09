Ziyaretinden dolayı Oktay'a teşekkür eden huzurevi sakinlerinden Züleyha Akı, el örgüsü telefon kabı, Mehmet Göven de filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye etti.

Yaşlılarla sohbet eden Oktay, daha sonra birlikte kahvaltı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz