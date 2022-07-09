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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

09.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Alparslan Türkeş Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

Huzurevinde yaşlılarla tek tek bayramlaşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Yaşlılarla sohbet eden Oktay, daha sonra birlikte kahvaltı yaptı.

Ziyaretinden dolayı Oktay'a teşekkür eden huzurevi sakinlerinden Züleyha Akı, el örgüsü telefon kabı, Mehmet Göven de filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye etti.

Oktay, huzurevi sakinleri ve çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Oktay'a, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta huzurevini ziyaret etti

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