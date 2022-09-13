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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:

13.09.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz Türkiye olarak sürekli yanınızdayız. Beraberiz, biriz. Her zaman dayanışma içerisindeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefon görüşmesinde, Ermenistan ile çatışmaların yeniden başlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Oktay, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Görüşmede Asadov'a "Değerli kardeşim" şeklinde hitap eden Oktay, yaşanan çatışmalar nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, "Biz Türkiye olarak sürekli yanınızdayız. Beraberiz, biriz. Her zaman dayanışma içerisindeyiz. Ben, Cumhurbaşkanımızın da bu vesileyle tekrar başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim." dedi.

Asadov da Türkiye'nin sergilediği dayanışma ve verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:

- "Biz Türkiye olarak sürekli yanınızdayız. Beraberiz, biriz. Her zaman dayanışma içerisindeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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