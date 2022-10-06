Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ve SOCAR Başkanı Najaf'ı kabul etti

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