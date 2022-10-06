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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

06.10.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sarıyer'de balık tutan vatandaşlarla olta attı.

Oktay, İstanbul'daki programlarının ardından akşam saatlerinde Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu.

Bir süre balık tutanlarla sohbet eden Oktay, daha sonra "Rast gele" diyerek olta attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çay içti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu

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