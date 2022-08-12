Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında, noterlik hizmetlerinin dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu sürecinin başlatılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Çağlayan'ı kabul etti
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