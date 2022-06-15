Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım Programı'nda konuştu:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak. Elbette TRT Balkan, ülkemizin tezlerini, ülkemizin mücadelesini, hakikat arayışını Balkan coğrafyasına en doğru şekilde, en yetkin şekilde anlatacak, aktaracak." dedi.

Altun, Grand Ankara Oteli'nde TRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım Programı'ndaki konuşmasında, projenin Türkiye'ye, bölgesine, tüm dünyaya iyilikler, güzellikler getirmesini temenni etti, TRT Balkan'a uzun soluklu ve başarılı bir yayın hayatı diledi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT), yayın hayatını sürdürürken üç temel prensiple hareket ettiğini belirten Altun, "Her şeyden önce TRT'nin sürekli yenilik prensibini esas aldığını, ikinci olarak güçlü kurumsallaşma yaklaşımını ilke edindiğini ve üçüncü olarak da vizyoner büyümeyi esas aldığını görüyoruz. Bu proje, bu üç temel ilkenin somutlaşmış bir halidir. TRT bu yaklaşımı, sürekli yenilik, güçlü kurumsallaşma ve vizyoner büyüme yaklaşımını sadece ulusal alanda değil uluslararası alanda da hayata geçirmeye gayret ediyor." diye konuştu.

Altun, TRT'nin uluslararası kanalları ve dijital platformlarının günden güne daha da güçlendiğini ve etki alanını daha da artırdığını vurgulayarak, bugün hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettiklerini dile getirdi.

TRT Arapça, TRT World, dijital platformlar, TRT Rusça, TRT Almanca ve TRT Fransızca'nın yayın hayatına sırasıyla başladığını bugün de bu aileye TRT Balkan'ın katıldığını söyleyen Altun, "41 dil ve lehçede TRT'nin yayın performansını sürdürdüğünü görüyoruz, bununla gurur duyuyoruz." dedi.

- "Balkan halklarının gönüllerinde müstesna yer edinecek"

Altun, TRT Balkan'ın daha önce TRT Avaz üzerinden Arnavutça ve Boşnakça yayınlarla Balkan coğrafyasına hitap ettiğini, artık müstakil bir platform halini alarak Arnavutça, Boşnakça ve Makedonca dillerinde içerikler üreteceğini belirterek, "İnanıyorum ki bu içerikler, Balkan coğrafyasında, Balkan halklarının gönüllerinde müstesna yer edinecek." ifadelerini kullandı.

TRT Balkan'ın, sosyal ağlarda da geniş bir şekilde yayın hayatını sürdüreceğine dikkati çeken Altun, "Bunu da iki açıdan önemsiyorum; birincisi çok daha geniş kitlelere ulaşmak açısından sosyal ağlarda yayın yapmak önemli, ikincisi sosyal ağlarda bir dizi sosyal medya şirketinin tahakküm alanı oluşturmaya çalıştığı tek tip yayıncılık alanı içerisinde bir alternatif medya iklimi ve ortamı yaratacak. Bu açıdan da sosyal ağlarda TRT Balkan'ın yayın yapacak olmasını önemli buluyorum." diye konuştu.

Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye güçlendikçe, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bölgesel ve küresel bir güç halini aldıkça elbette TRT de bu yeni duruma, bu yeni role, bu yeni iddiaya uygun olarak kendisini uluslararasılaştırdı, uluslararasılaştırıyor ve küresel bir markaya dönüştürüyor, bu uluslararasılaşma süreciyle birlikte. Sayın Cumhurbaşkanımız, nasıl 'Dünya beşten büyüktür' diyorsa, uluslararası platformlarda nasıl 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrısını yapıyorsa bu çerçevede TRT de uluslararası alanda daha adil bir dünyanın oluşması için, hakikatin sesi olmak için susturulmaya mahkum edilenlerin sesi olmak için gayret sarf ediyor ve uluslararası alanda güçlü bir yayıncılık performansı ortaya koyuyor, adil ve hakkaniyetli bir yayın performansı ortaya koyuyor."

Balkan coğrafyasının modern dönemde çok büyük acılara ve büyük yıkımlara sahne olduğunu anımsatan Altun, Avrupa'nın ortasında insanlık tarihinde eşine az rastlanır ölçüde soykırımlara, katliamlara şahitlik ettiğini aktardı.

Bu acıların, bir daha yaşanmamasını, bölgenin barış, refah, huzur ve istikrar içerisinde yaşamasını temenni ettiklerini dile getiren Altun, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir gayret ortaya koyduklarına dikkati çekti.

Balkan coğrafyasının kültürel, dini ve etnik çeşitliliğini zenginlik olarak gördüklerine işaret eden Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir sözü var, diyor ki Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye tarihi, beşeri ve kültürel özellikleriyle, kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir', Balkan coğrafyasına bakışımız bu cümlede çok net bir şekilde özetlenmektedir. Biz, Balkanların refahını, huzurunu, istikrarını ülkemizin refahından, istikrarından, huzurundan farklı görmüyoruz." diye konuştu.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in "Tarihe Tanıklığım" adlı eserinin Türkçe'ye kazandırılmasında merhum Akif Emre'nin yönlendirmesiyle kendisinin de katkısı olduğunu söyleyen Altun, İzzetbegoviç'in bu eserinde bir hatırasına yer verdiğini anımsattı.

İzzetbegoviç ve Emre'ye Allah'tan rahmet dileyen Altun, İzzetbegoviç'in eserde naklettiği hatıratında bir askerin kendisine, "Yarın barış gelince adalet de gelecek mi, adaletsizlik ortadan kalkacak mı?" diye sorduğunu söylediğini aktardı.

- "TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak"

İzzetbegoviç'in bu soruya, "Hayır, ne yazık ki barış gelince de adaletsizlik ortadan kalkmayacak, barış gelince de adalet gelmeyecek, sen nasıl ki bugün düşmanla savaşıyorsan yarın da adalet için savaşman gerekecek." yanıtını verdiğini söyleyen Altun, şunları kaydetti:

"Adalet, bu bağlamda bu denli kıymetli, bu denli üst bir değer, insanlığın kendi namına savaşması gereken bir üst değer. Ben inanıyorum ki TRT Balkan da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası alanda yürüttüğü bu adalet mücadelesinde önemli bir rol üstlenecek ve bu adalet mücadelesinin Balkan coğrafyasında taşıyıcı unsurlarından biri olacak ve yine inanıyorum ki TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak. TRT Balkan, bölge gerçeklerini dış güçlerin değil bölge aktörlerinin ağzından, gözünden bütün dünyaya anlatacak, aktaracak. TRT Balkan, bölgenin etnik, dini, kültürel zenginliğini yansıtacak. TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkı sağlayacak. Elbette TRT Balkan, ülkemizin tezlerini, ülkemizin mücadelesini, hakikat arayışını Balkan coğrafyasına en doğru şekilde, en yetkin şekilde anlatacak, aktaracak."

Kendilerinin de bu gayretin içerisinde olanların her daim arkalarında olacaklarını vurgulayan Altun, kanalın Türkiye'ye, Balkanlara ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ederek, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Programa, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile bazı büyükelçiler de iştirak etti.