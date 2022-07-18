Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Rize'de ziyaretlerde bulundu

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, Rize'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlar için kente gelen Toptan, Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Çeber, il genelinde yapılan yatırımlar, projeler ve iyileştirmeler hakkında Toptan'a bilgi verdi.

Toptan, burada yaptığı açıklamada, Rize'nin hızla geliştiğini belirterek tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı ile bu gelişimin daha da hızlanacağını söyledi.

Vali Çeber ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çeber, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Toptan'a çay hediye etti.

Daha sonra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i ziyaret eden Toptan, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köksal Toptan'a, ziyaretleri sırasında iş insanı Mehmet Toptan eşlik etti.