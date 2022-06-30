Taziyeleri, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ve oğulları Kaan Polat Cüreklibatır ile Murat Arkın kabul etti.

Beşiktaş Belediyesinin katkılarıyla Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen taziyeye, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve usta sanatçının ailesinin yanı sıra esnaf dostları, komşuları ve birçok oyuncu arkadaşı katıldı.

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

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