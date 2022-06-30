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Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

30.06.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk sinema tarihine damga vuran isimlerden Cüneyt Arkın'ın ailesi, Beşiktaş'ta taziyeleri kabul etti.

Beşiktaş Belediyesinin katkılarıyla Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda düzenlenen taziyeye, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve usta sanatçının ailesinin yanı sıra esnaf dostları, komşuları ve birçok oyuncu arkadaşı katıldı.

Taziyeleri, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ve oğulları Kaan Polat Cüreklibatır ile Murat Arkın kabul etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği taziyede katılımcılara yemek ikram edildi.

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı

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