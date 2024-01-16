Cüneyt Özdemir'den tepki çeken Fulya Öztürk'e tavsiye! "Sen haberi anlat" dedi hemen mesaj attı

"Ben editörü olsam Fulya'yı kenara çekip derdim ki; Fulya bak sen gazetecisin haber önde olacak sen önde olmayacaksın derdim. Kardeşi olarak söylüyorum bazen çok öne çıkıyor bu ödediği fatura da onun faturası oluyor. Sen haberi anlat, kendini anlatma çok fazla kendi duygularını anlatıyorsun bir anda sen konuşulmaya başlıyorsun. Bu gazeteciliğin en cazibeli ve en tehlikeli yerlerinden bir tanesidir."