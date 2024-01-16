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  4. Cüneyt Özdemir'den tepki çeken Fulya Öztürk'e tavsiye! "Sen haberi anlat" dedi hemen mesaj attı

Cüneyt Özdemir'den tepki çeken Fulya Öztürk'e tavsiye! "Sen haberi anlat" dedi hemen mesaj attı

16.01.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olmasından sonra bölgeye giden Fulya Öztürk bazı ifadeleri yüzünden tepki çekmişti. Cüneyt Özdemir de bu konuda fikirlerini paylaşarak genç gazeteciye tavsiyede bulundu.

Teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin daha şehit olması Türkiye’yi yasa boğarken, sınır hattına giden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün canlı yayında söylediği sözlere sosyal medyada bir kısmın tepkisini çekti.


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FULYA ÖZTÜRK HEMEN MESAJ ATTI

Canlı yayında "Az önce konuştuğumuz Tim araziye çıktı" diyen Öztürk'ün konum bilgisi vermesine vatandaşlar tepki gösterdi. Öztürk ise eleştirilere yanıt olarak "Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım… Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi" dedi.

Fulya Öztürk'ün gündem olmasını Cüneyt Özdemir de programında masaya yatırdı. Özdemir "Fulya Öztürk çalışkan bir kardeşimiz" diyerek şunları söyledi:

"Ben editörü olsam Fulya'yı kenara çekip derdim ki; Fulya bak sen gazetecisin haber önde olacak sen önde olmayacaksın derdim. Kardeşi olarak söylüyorum bazen çok öne çıkıyor bu ödediği fatura da onun faturası oluyor. Sen haberi anlat, kendini anlatma çok fazla kendi duygularını anlatıyorsun bir anda sen konuşulmaya başlıyorsun. Bu gazeteciliğin en cazibeli ve en tehlikeli yerlerinden bir tanesidir."

Özdemir daha sonra ise paylaşım yaparak "Yayın sonrası Fulya mesaj attı 'Eleştirilerinizi ciddiye alacağım' dedi... Kulak vermesine sevindim. Bu çalışkanlığı ile bence çok daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

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Fulya Öztürk sosyal medya ele söyledi
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