D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında bulunan bölümünde, jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının trafik kontrol faaliyetleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu-Çorum arasındaki D-100 kara yolunda helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Kara yolunda oluşturulan trafik uygulama noktaları ile jandarmaya ait helikopterindeki görevlilerce 96 araç ve sürücü kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Trafikte denetimin temel amacı, sürücülerde farkındalık oluşturarak davranış değişikliği yaratmaktır. Çünkü trafik ortamında insan yaşamının, sağlığının korunması ve maddi kayıpların azaltılması için tehlikeli sonuçları olabilecek davranışların en aza indirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.