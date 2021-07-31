YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

31.07.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında bulunan bölümünde, jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının trafik kontrol faaliyetleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu-Çorum arasındaki D-100 kara yolunda helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Kara yolunda oluşturulan trafik uygulama noktaları ile jandarmaya ait helikopterindeki görevlilerce 96 araç ve sürücü kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Trafikte denetimin temel amacı, sürücülerde farkındalık oluşturarak davranış değişikliği yaratmaktır. Çünkü trafik ortamında insan yaşamının, sağlığının korunması ve maddi kayıpların azaltılması için tehlikeli sonuçları olabilecek davranışların en aza indirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
12:56
İkindi
16:51
Akşam
20:11
Yatsı
21:49

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Köseoğlu Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.