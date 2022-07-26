DADD Ralli Karadeniz 2022 etkinliği kapsamında 22 yelkenli yat Rize'ye geldi

RİZE (AA) - Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADD Ralli Karadeniz 2022" etkinliği kapsamında Rize'ye gelen 22 yelkenli yat, Gündoğdu Limanı'na demirledi.

Karadeniz'i dünya yelken turizmine açmak, bölgenin doğal ve turistik güzelliklerini keşfetmek amacıyla 5'i yabancı 22 yelkenli yat ve 46 amatör denizci, 1 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıktı.

İki gün önce ulaştıkları Trabzon'daki Faroz Limanı'ndan hareket eden denizciler, Rize'ye gelerek Gündoğdu Limanı'na demir attı. Yatları Rizeli balıkçılar, denizde karşıladı.

Rize'de iki gün konaklayacak denizciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

DADD Ralli Karadeniz 2022'nin planlayıcısı ve komodoru emekli deniz albayı İsmail Zühtü Tümer, AA muhabirine, DADD'ın 2017 yılında kurulduğunu ve 2018 yılında ilk kez Karadeniz'e geldiklerini anlattı.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak ve Türkiye turizmine katkı sağlamak olduğunu kaydeden Tümer, "Karadeniz yazın azgın dalgalardan çıkıp çok güzel bir deniz oluyor. Çok fazla yat turizmi yok. Karadeniz çok güzel bir deniz haline gelirken biz de bunları yaşamayan kişileri buralara getirmek istedik. Karadeniz insanı yat turizmini görsün ve özenerek tekne alsın. Halk çok sıcak karşılama yapıyor. Biz de turizme destek amacıyla buralara geliyoruz." diye konuştu.

Tura 26 yabancı teknenin başvuruda bulunduğunu aktaran Tümer, şöyle devam etti:

"Rusya-Ukrayna savaşına bağlı sigorta sıkıntısı çektikleri için 6 tekne ile hareket etmiştik ama bir rahatsızlık nedeniyle 5 yabancı tekne ile yola çıktık. Karadeniz'in yeşilinin en koyu, en parlak olduğu Rize'deyiz. Buradan Rize ilçelerini takip ederek Hopa'ya geçeceğiz. Oradan Dışişleri Bakanlığının desteği ile Poti Limanı'na geçerek Karadeniz'i bir dostluk denizi haline getirmek için Gürcistan'a gideceğiz. Dönerken uğramadığımız limanlara gideceğiz. 29'u farklı 40 limana gideceğiz."

Denizcilerden Ömre Artemiz Engin de Karadeniz'in hırçın olduğu için yola çıkarken çekinceleri olduğunu ancak yolculuğun çok keyifli geçtiğini dile getirerek, "Tek olduğum için yüküm ağır ama başarıyorum. Henüz zorlanmadım. Eşim geri dönüşte Trabzon'da bana katılacak." ifadelerini kullandı.

Tura yurt dışından katılan Ema Garetha Wauthouse ise Karadeniz'in kendisi için çok keyifli bir deniz, insanlarının da çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Tura, Louba adındaki köpeğimle çıktım. İlk kez 2018 yılında gelmiştim. O zaman köpeğim yoktu ama şimdi onunla keyifli bir yolculuk oluyor. Küçük olduğu için çok zor olmuyor. Zaman zaman başka sorunlar çıkabiliyor ama onları da aşıyoruz." diye konuştu.